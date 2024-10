Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Mittwochvormittag mit Abschlägen

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Beiersdorf. Die Beiersdorf-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 131,00 EUR abwärts.

Die Beiersdorf-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr um 0,7 Prozent auf 131,00 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Beiersdorf-Aktie bei 130,25 EUR. Mit einem Wert von 131,05 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 7.699 Beiersdorf-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 147,80 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (13.05.2024). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Beiersdorf-Aktie 12,82 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 26.10.2023 Kursverluste bis auf 118,00 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Beiersdorf-Aktie liegt somit 11,02 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Beiersdorf seine Aktionäre 2023 mit 1,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,04 EUR je Aktie ausschütten. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 143,40 EUR.

Am 17.02.2016 legte Beiersdorf die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2015 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,67 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Beiersdorf ein EPS von 0,67 EUR je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1,65 Mrd. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1,65 Mrd. EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 26.02.2025 terminiert. Die Vorlage der Q4 2025-Ergebnisse wird von Experten am 04.03.2026 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 4,32 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

