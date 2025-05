Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf gewinnt am Nachmittag an Boden

So bewegt sich Beiersdorf

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Beiersdorf. Die Beiersdorf-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 120,50 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Beiersdorf nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:51 Uhr 0,5 Prozent auf 120,50 EUR. Der Kurs der Beiersdorf-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 120,65 EUR zu. Bei 119,55 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Beiersdorf-Aktien beläuft sich auf 60.282 Stück.

Am 24.05.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 147,60 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Beiersdorf-Aktie liegt somit 18,36 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.04.2025 bei 110,95 EUR. Der aktuelle Kurs der Beiersdorf-Aktie ist somit 7,93 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für Beiersdorf-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,04 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 141,44 EUR je Beiersdorf-Aktie aus.

Am 17.02.2016 äußerte sich Beiersdorf zu den Kennzahlen des am 31.12.2015 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,67 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Beiersdorf noch ein Gewinn pro Aktie von 0,67 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 1,65 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Beiersdorf 1,65 Mrd. EUR umgesetzt.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von Beiersdorf wird am 06.08.2025 gerechnet. Am 12.08.2026 wird Beiersdorf schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Beiersdorf-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 4,68 EUR fest.

