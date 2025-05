Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Dienstagvormittag mit negativen Vorzeichen

Aktie im Fokus

Die Aktie von Beiersdorf gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 120,75 EUR.

Das Papier von Beiersdorf gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:06 Uhr ging es um 0,1 Prozent auf 120,75 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der Beiersdorf-Aktie ging bis auf 120,75 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 121,00 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3.512 Beiersdorf-Aktien umgesetzt.

Am 24.05.2024 markierte das Papier bei 147,60 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 22,24 Prozent über dem aktuellen Kurs der Beiersdorf-Aktie. Am 09.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 110,95 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 8,12 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass Beiersdorf-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,04 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Beiersdorf 1,000 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 141,44 EUR an.

Beiersdorf ließ sich am 17.02.2016 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2015 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,67 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,67 EUR je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1,65 Mrd. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1,65 Mrd. EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 06.08.2025 erwartet. Die Veröffentlichung der Beiersdorf-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 12.08.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,68 EUR je Beiersdorf-Aktie belaufen.

