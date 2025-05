Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf gewinnt am Nachmittag

Aktienkurs im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Beiersdorf. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 121,50 EUR zu.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 121,50 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die Beiersdorf-Aktie bei 122,00 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 121,00 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 51.572 Beiersdorf-Aktien den Besitzer.

Am 24.05.2024 markierte das Papier bei 147,60 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Beiersdorf-Aktie 21,48 Prozent zulegen. Am 09.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 110,95 EUR. Mit einem Kursverlust von 8,68 Prozent würde die Beiersdorf-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2024 erhielten Beiersdorf-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,04 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 141,44 EUR.

Am 17.02.2016 legte Beiersdorf die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2015 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,67 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,67 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Beiersdorf mit einem Umsatz von insgesamt 1,65 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,65 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.08.2025 veröffentlicht. Schätzungsweise am 12.08.2026 dürfte Beiersdorf die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

In der Beiersdorf-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 4,68 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

