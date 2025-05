Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf tendiert am Donnerstagmittag tiefer

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Beiersdorf gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Beiersdorf-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 121,65 EUR.

Die Beiersdorf-Aktie notierte um 11:47 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 121,65 EUR. Die Beiersdorf-Aktie sank bis auf 121,40 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 122,00 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 21.568 Beiersdorf-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 147,60 EUR. Dieser Kurs wurde am 24.05.2024 erreicht. Gewinne von 21,33 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 110,95 EUR erreichte der Anteilsschein am 09.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 8,80 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2024 1,000 EUR an Beiersdorf-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,04 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 141,44 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2015 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Beiersdorf am 17.02.2016. Das EPS wurde auf 0,67 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Beiersdorf 0,67 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz lag bei 1,65 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,65 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 06.08.2025 dürfte Beiersdorf Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte Beiersdorf möglicherweise am 12.08.2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Beiersdorf-Aktie in Höhe von 4,69 EUR im Jahr 2025 aus.

