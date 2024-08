Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf zeigt sich am Donnerstagnachmittag fester

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Beiersdorf gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 127,05 EUR zu.

Um 15:52 Uhr stieg die Beiersdorf-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 127,05 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Beiersdorf-Aktie bisher bei 127,25 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 126,75 EUR. Zuletzt wechselten 46.155 Beiersdorf-Aktien den Besitzer.

Am 13.05.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 147,80 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Beiersdorf-Aktie derzeit noch 16,33 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 118,00 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 7,12 Prozent könnte die Beiersdorf-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für Beiersdorf-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,05 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 144,00 EUR je Beiersdorf-Aktie aus.

Beiersdorf ließ sich am 17.02.2016 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2015 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,67 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,67 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Beiersdorf in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1,65 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,65 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 26.02.2025 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz auf den 04.03.2026.

In der Beiersdorf-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 4,33 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beiersdorf-Aktie

Beiersdorf-Analyse: Bernstein Research stuft Beiersdorf-Aktie mit Market-Perform ein

DAX 40-Papier Beiersdorf-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Beiersdorf von vor 3 Jahren eingefahren

Pluszeichen in Frankfurt: DAX verbucht letztendlich Zuschläge