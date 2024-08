Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf verzeichnet am Vormittag kaum Ausschläge

Notierung im Fokus

Die Aktie von Beiersdorf hat am Freitagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Zum Vortag unverändert notierte die Beiersdorf-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 126,75 EUR.

Die Beiersdorf-Aktie zeigte sich um 09:07 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 126,75 EUR an der Tafel. In der Spitze gewann die Beiersdorf-Aktie bis auf 127,15 EUR. Die Beiersdorf-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 126,50 EUR ab. Bei 127,15 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 949 Beiersdorf-Aktien umgesetzt.

Am 13.05.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 147,80 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 16,61 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 118,00 EUR. Dieser Wert wurde am 26.10.2023 erreicht. Mit einem Kursverlust von 6,90 Prozent würde die Beiersdorf-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 1,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,05 EUR je Beiersdorf-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Beiersdorf-Aktie wird bei 144,00 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 31.12.2015 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Beiersdorf am 17.02.2016. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,67 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,67 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,65 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1,65 Mrd. EUR.

Die Beiersdorf-Bilanz für Q4 2024 wird am 26.02.2025 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz auf den 04.03.2026.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Beiersdorf ein EPS in Höhe von 4,33 EUR in den Büchern stehen haben wird.

