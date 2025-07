Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Vormittag stärker

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Beiersdorf zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Beiersdorf-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 111,80 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Beiersdorf-Papiere um 09:06 Uhr 0,6 Prozent. Im Tageshoch stieg die Beiersdorf-Aktie bis auf 112,15 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 112,15 EUR. Von der Beiersdorf-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 11.679 Stück gehandelt.

Am 05.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 137,70 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Beiersdorf-Aktie damit 18,81 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 23.06.2025 auf bis zu 105,40 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Beiersdorf-Aktie 6,07 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Beiersdorf-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,02 EUR ausgeschüttet werden. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 138,90 EUR für die Beiersdorf-Aktie aus.

Am 17.02.2016 lud Beiersdorf zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2015 endete. Das EPS belief sich auf 0,67 EUR gegenüber 0,67 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Beiersdorf mit einem Umsatz von insgesamt 1,65 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,65 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte Beiersdorf am 06.08.2025 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 12.08.2026.

Experten gehen davon aus, dass Beiersdorf im Jahr 2025 4,63 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

