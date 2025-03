Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Nachmittag mit Einbußen

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Beiersdorf gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Beiersdorf-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 2,3 Prozent bei 119,05 EUR.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,3 Prozent auf 119,05 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Beiersdorf-Aktie bis auf 118,85 EUR. Mit einem Wert von 121,90 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 160.285 Beiersdorf-Aktien den Besitzer.

Bei 147,80 EUR erreichte der Titel am 14.05.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 24,15 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 25.03.2025 bei 118,85 EUR. Abschläge von 0,17 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für Beiersdorf-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,04 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 145,80 EUR.

Beiersdorf ließ sich am 17.02.2016 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2015 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,67 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Beiersdorf 0,67 EUR je Aktie eingenommen. Das vergangene Quartal hat Beiersdorf mit einem Umsatz von insgesamt 1,65 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,65 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 06.08.2025 erwartet. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Beiersdorf-Anleger Experten zufolge am 12.08.2026 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 4,79 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

