Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf tritt am Vormittag auf der Stelle

Beiersdorf 122,80 EUR

-0,37%

Bei der Beiersdorf-Aktie ließ sich um 09:05 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 122,85 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Beiersdorf-Aktie bei 123,20 EUR. Das Tagestief markierte die Beiersdorf-Aktie bei 122,80 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 122,90 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 6.501 Beiersdorf-Aktien den Besitzer.

Am 03.05.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 128,60 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Beiersdorf-Aktie 4,68 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 21.06.2022 bei 88,94 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Beiersdorf-Aktie 27,60 Prozent sinken.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 120,68 EUR.

Beiersdorf ließ sich am 26.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Umsatzseitig standen 2.215,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Beiersdorf 2.215,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte Beiersdorf am 03.08.2023 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2024-Bilanz auf den 01.08.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 3,94 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

