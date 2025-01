Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Aktie im Blick

Die Aktie von Beiersdorf gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Beiersdorf nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 127,60 EUR.

Um 09:04 Uhr rutschte die Beiersdorf-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 127,60 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Beiersdorf-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 127,60 EUR aus. Bei 128,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 1.421 Beiersdorf-Aktien den Besitzer.

Bei 147,80 EUR erreichte der Titel am 13.05.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 15,83 Prozent über dem aktuellen Kurs der Beiersdorf-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 21.11.2024 bei 120,10 EUR. Abschläge von 5,88 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,04 EUR. Im Vorjahr hatte Beiersdorf 1,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 141,89 EUR an.

Am 17.02.2016 hat Beiersdorf die Kennzahlen zum am 31.12.2015 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,67 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,67 EUR erwirtschaftet worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 1,65 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,65 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 26.02.2025 erwartet. Experten kalkulieren am 26.02.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2025-Bilanz von Beiersdorf.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Beiersdorf einen Gewinn von 4,30 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

