Tesla bietet wieder kostenfreies Supercharging an - mit einem Haken

Das kostenlose Laden an den Tesla -Supercharger-Stationen war über lange Zeit ein beliebter Anreiz für den Kauf eines E-Fahrzeugs. Seit die ersten Ladestationen 2012 eröffnet wurden, konnten sich Tesla-Kunden bis Ende 2016 über "Free Unlimited Supercharging" freuen. Erst seit 2017 wurde das Angebot eingeschränkt, sodass nicht mehr alle Fahrer das kostenlose Laden in Anspruch nehmen konnten. Allerdings verschwand der Anreiz nie völlig aus dem Angebot Teslas, sondern wurde immer mal wieder Teil des Kunden-Empfehlungsprogramms des Elektro-Autobauers oder für den Kauf bestimmter Modelle als Anreiz genutzt. Jedoch wurde in diesen Fällen das kostenlose Laden auf eine Reichweite von 1.000 Meilen oder eine bestimmte Anzahl an Kilowattstunden beschränkt. Tesla behält sich darüber hinaus jedoch vor, durch Werbeaktionen, diese Reichweite über einen bestimmten Aktionszeitraum zu verlängern.

Der E-Autobauer begründete das Ende des uneingeschränkten Ladeprogramms zum einen mit den zu hohen Kosten, die damit verbunden seien. Darüber hinaus fehle es dem Programm an Nachhaltigkeit. Aus diesen Gründen meinte Tesla-Chef Elon Musk gar, das Angebot hätte schon viel früher beendet werden sollen. Nichtsdestotrotz dürfen sich nun einige Tesla-Fahrer erneut über das unlimitierte Laden am Supercharger freuen.

Comeback für Käufer von Lagerbeständen

Das erneuerte Angebot betrifft Käufer von Inventarbestände des Model X und Model S. Der Schritt kommt nicht von ungefähr. Die Ankündigung erfolgte kurz nachdem das E-Unternehmen eine Aktualisierung für neuere Model S und Model X ankündigte, welche diese unter anderem mit einer gesteigerten Reichweite und schnelleren Ladeoptionen ausstatte. Bei den älteren Modellen derselben Sorte sei dieses Update allerdings nicht möglich. Um trotzdem nicht auf den Lagerbeständen sitzen zu bleiben, brachte Tesla das "Free Unlimited Supercharging" erneut ins Spiel. Auf Nachfrage von "Electrek" zu dem Angebot informierte Tesla, dass es sich tatsächlich um uneingeschränktes, kostenloses Laden an Supercharger-Stationen handele - über den gesamten Zeitraum in dem man das Fahrzeug besitzt. Wird das Auto verkauft oder jemand anderem überschrieben, endet das Programm jedoch.

Es ist nicht das erste Mal, dass Tesla das beliebte Angebot nutzt, um Lagerbestände loszuwerden. Schon im September 2018 nutzte der E-Autobauer es als Anreiz um Lagerbestände des Model X, Model S und auch des Model 3 Performance loszuwerden und die Verkaufszahlen bis zum Quartalsende anzukurbeln, wie "Electrek" berichtete. Angesichts der tiefroten Zahlen, die Tesla zum vergangenen Quartal offenlegen musste, dürfte es den Verkauf der Lagerbestände dringend nötig haben.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Scott Olson/Getty Images, Sergio Monti Photography / Shutterstock.com