Mysteriöse Überraschung angekündigt: Was plant Tesla am Freitag?

Am Freitag, dem 31. Mai 2019, sollten Tesla -Fans und -Anleger genau hinschauen: Der Elektroautobauer hat eine überraschende Ankündigung angeteasert.

Nur für den chinesischen Markt?

Auf seinem Firmenaccount bei dem chinesischen Mikrobloggingdienst Weibo, dem chinesischen Twitter, hat Tesla ein Bild geteilt, auf dem offenbar der Teil eines Autos zu sehen ist. In chinesischen Schriftzügen ist dort zu lesen: "Eine Überraschung wird kommen", dazu das Datum: 31.05.2019.

Da Tesla keinerlei zusätzliche Hinweise oder Andeutungen macht, bleiben die Pläne des Autoriesen vorerst Spekulation. Die Tatsache, dass das Bild aber nur in den sozialen Medien in China geteilt wurde, könnte ein Hinweis darauf sein, dass Tesla eine exklusive Ankündigung für den chinesischen Markt vorbereitet.

Bekommt China ein eigenes Tesla-Fahrzeug?

Möglicherweise handelt es sich um eine speziell angepasste Version des Model 3, spekulieren einige Medien. Dabei könnte es sich sowohl um spezielle Softwareanpassungen handeln, die nur für den chinesischen Markt vorgenommen werden, vielleicht ist aber auch ein spezielles China-Design geplant. Immerhin hatte das Unternehmen bereits im Herbst 2018, als die Bestelllisten für den Model 3 in China geöffnet wurden, ein exklusives Raddesign vorgestellt, das außerhalb des Landes nicht erhältlich ist.

Auch ein komplett neues Fahrzeug wird in verschiedenen Medien diskutiert. China gilt immerhin als der größte Elektroautomarkt - ein exklusives Modell für die Region wäre angesichts starker Konkurrenz in diesem Land möglicherweise ein Kaufanreiz für viele Chinesen. Doch angesichts der finanziellen Probleme, in denen Tesla zum aktuellen Zeitpunkt steckt, scheint es wenig wahrscheinlich, dass der Autobauer eine komplett neue Baureihe produzieren wird.

Neuigkeiten zur Gigafactory?

Möglicherweise gibt es aber auch Neues zur chinesischen Batteriefabrik zu vermelden. Dort ist der Autobauer gerade mitten im Bau einer Produktionsstätte für Elektrofahrzeuge. Noch ist die Fabrik nicht fertiggestellt, vielleicht gibt es am Freitag diesbezüglich aber überraschende Fortschritte zu vermelden. Angesichts der Tatsache, dass das bei Weibo geteilte Bild aber offenbar ein Auto zeigen soll, scheint es zumindest wenig wahrscheinlich, dass News zur chinesischen Gigafactory die einzige Überraschung sein werden.

Fest steht: Tesla hat mit dieser Maßnahme die Messlatte der Erwartungen erneut hoch gehängt. Womit das Unternehmen die Märkte am Freitag überraschend will, wird bis dahin wohl weiter diskutiert.



