Berkshire Hathaway Aktie News: Berkshire Hathaway tendiert am Abend fester

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagabend der Anteilsschein von Berkshire Hathaway. Im New York-Handel gewannen die Berkshire Hathaway-Papiere zuletzt 1,1 Prozent.

Die Aktionäre schickten das Papier von Berkshire Hathaway nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 19:58 Uhr 1,1 Prozent auf 752.653,87 USD. Die Berkshire Hathaway-Aktie legte bis auf 753.000,00 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 742.500,00 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 42 Berkshire Hathaway-Aktien umgesetzt.

Am 03.05.2025 erreichte der Anteilsschein mit 812.855,00 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 8,00 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Berkshire Hathaway-Aktie. Am 05.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 657.900,00 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Berkshire Hathaway-Aktie damit 14,40 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Berkshire Hathaway-Aktie. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 909.218,00 USD.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Berkshire Hathaway am 02.08.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 8.601,00 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 21.122,00 USD je Aktie in den Büchern standen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Berkshire Hathaway in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 1,22 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 92,52 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 93,65 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Berkshire Hathaway wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 03.11.2025 vorlegen.

In der Berkshire Hathaway-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 30.838,14 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

