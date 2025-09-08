DAX23.718 -0,4%ESt505.365 ±0,0%Top 10 Crypto15,60 -1,3%Dow45.588 +0,2%Nas21.786 -0,1%Bitcoin95.105 -0,2%Euro1,1720 -0,3%Öl67,14 +1,4%Gold3.628 -0,2%
Berkshire Hathaway Aktie News: Berkshire Hathaway am Dienstagnachmittag mit Kursplus

09.09.25 16:09 Uhr
Berkshire Hathaway Aktie News: Berkshire Hathaway am Dienstagnachmittag mit Kursplus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Berkshire Hathaway. Zuletzt sprang die Berkshire Hathaway-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 742.499,99 USD zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Berkshire Hathaway Inc. B
420,60 EUR -1,20 EUR -0,28%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:51 Uhr stieg die Berkshire Hathaway-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 742.499,99 USD. Zwischenzeitlich stieg die Berkshire Hathaway-Aktie sogar auf 742.499,99 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 738.500,00 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Berkshire Hathaway-Aktien beläuft sich auf 7 Stück.

Bei einem Wert von 812.855,00 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.05.2025). Derzeit notiert die Berkshire Hathaway-Aktie damit 8,66 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 05.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 657.900,00 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 11,39 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Berkshire Hathaway-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 909.218,00 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Berkshire Hathaway am 02.08.2025. Das EPS wurde auf 8.601,00 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 21.122,00 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 1,22 Prozent zurück. Hier wurden 92,52 Mrd. USD gegenüber 93,65 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Berkshire Hathaway-Bilanz für Q3 2025 wird am 03.11.2025 erwartet.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Berkshire Hathaway ein EPS in Höhe von 30.838,14 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Berkshire Hathaway-Aktie

Warren Buffetts Investment-Vermächtnis - alle Tipps & Tricks des Altmeisters auf einen Blick

S&P 500-Papier Berkshire Hathaway-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Berkshire Hathaway von vor 3 Jahren eingebracht

Q2-Depot der Schweizerischen Nationalbank in den USA: Tech-Aktien dominieren

Analysen zu Berkshire Hathaway Inc. A

DatumRatingAnalyst
05.05.2025Berkshire Hathaway BuyUBS AG
07.11.2012Berkshire Hathawa a outperformKeefe, Bruyette & Woods, Inc.
10.08.2011Berkshire Hathawa a outperformKeefe, Bruyette & Woods, Inc.
01.04.2011Berkshire Hathawa a equal-weightBarclays Capital
02.03.2011Berkshire Hathawa a holdStifel, Nicolaus & Co., Inc.
