Aktie im Fokus

Berkshire Hathaway Aktie News: Berkshire Hathaway verliert am Montagnachmittag

15.09.25 16:13 Uhr
Berkshire Hathaway Aktie News: Berkshire Hathaway verliert am Montagnachmittag

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Berkshire Hathaway. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 0,2 Prozent auf 738.809,99 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Berkshire Hathaway Inc. B
416,05 EUR -6,35 EUR -1,50%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Berkshire Hathaway-Aktie notierte um 15:52 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 738.809,99 USD. Die Berkshire Hathaway-Aktie gab in der Spitze bis auf 737.384,74 USD nach. Bei 738.202,00 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Berkshire Hathaway-Aktien beläuft sich auf 8 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 812.855,00 USD erreichte der Titel am 03.05.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Berkshire Hathaway-Aktie ist somit 10,02 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 657.900,00 USD fiel das Papier am 05.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 10,95 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Berkshire Hathaway 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der Berkshire Hathaway-Aktie wird bei 909.218,00 USD angegeben.

Berkshire Hathaway veröffentlichte am 02.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie lag bei 8.601,00 USD, nach 21.122,00 USD im Vorjahresvergleich. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Berkshire Hathaway in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 1,22 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 92,52 Mrd. USD im Vergleich zu 93,65 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 03.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

In der Berkshire Hathaway-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 30.838,14 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

mehr Analysen