Berkshire Hathaway im Fokus

Berkshire Hathaway Aktie News: Anleger schicken Berkshire Hathaway am Abend ins Plus

17.09.25 20:24 Uhr
Berkshire Hathaway Aktie News: Anleger schicken Berkshire Hathaway am Abend ins Plus

Die Aktie von Berkshire Hathaway gehört am Mittwochabend zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Berkshire Hathaway zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,9 Prozent auf 742.544,84 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Berkshire Hathaway Inc. B
417,35 EUR 6,00 EUR 1,46%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Berkshire Hathaway konnte um 20:05 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 0,9 Prozent auf 742.544,84 USD. Zwischenzeitlich stieg die Berkshire Hathaway-Aktie sogar auf 743.269,90 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 735.525,00 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 43 Berkshire Hathaway-Aktien umgesetzt.

Am 03.05.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 812.855,00 USD. Derzeit notiert die Berkshire Hathaway-Aktie damit 8,65 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 05.11.2024 bei 657.900,00 USD. Derzeit notiert die Berkshire Hathaway-Aktie damit 12,87 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten Berkshire Hathaway-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 909.218,00 USD je Berkshire Hathaway-Aktie aus.

Berkshire Hathaway ließ sich am 02.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 8.601,00 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Berkshire Hathaway 21.122,00 USD je Aktie verdient. Das vergangene Quartal hat Berkshire Hathaway mit einem Umsatz von insgesamt 92,52 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 93,65 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 1,22 Prozent verringert.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 03.11.2025 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Berkshire Hathaway im Jahr 2025 30.838,14 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

mehr Analysen