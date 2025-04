Notierung im Blick

Berkshire Hathaway Aktie News: Berkshire Hathaway am Dienstagnachmittag mit Kursplus

01.04.25 16:09 Uhr

Die Aktie von Berkshire Hathaway gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die Berkshire Hathaway-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 535,01 USD.

Um 15:53 Uhr ging es für das Berkshire Hathaway-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 535,01 USD. Bei 535,14 USD erreichte die Berkshire Hathaway-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 531,57 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 125.375 Berkshire Hathaway-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Bei 537,52 USD erreichte der Titel am 27.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,47 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Berkshire Hathaway-Aktie. Am 18.04.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 395,85 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 26,01 Prozent würde die Berkshire Hathaway-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen. Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Berkshire Hathaway-Aktie. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Berkshire Hathaway am 22.02.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 9,13 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 17,36 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,65 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 93,38 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 94,92 Mrd. USD ausgewiesen. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.05.2025 erfolgen. Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 20,75 USD je Berkshire Hathaway-Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Berkshire Hathaway-Aktie S&P 500-Papier Berkshire Hathaway-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Berkshire Hathaway von vor 5 Jahren abgeworfen S&P 500-Titel Berkshire Hathaway-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Berkshire Hathaway von vor 3 Jahren eingebracht Warren Buffetts Berkshire Hathaway stockt Beteiligung an Japans Handelsriesen auf - Aktien reagieren mit Gewinnen

Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com