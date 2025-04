Berkshire Hathaway Aktie News: Berkshire Hathaway reagiert am Montagnachmittag positiv

Aktie im Fokus

Die Aktie von Berkshire Hathaway gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die Berkshire Hathaway-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 1,8 Prozent auf 533,76 USD nach oben.

Um 15:52 Uhr ging es für das Berkshire Hathaway-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 1,8 Prozent auf 533,76 USD. Die Berkshire Hathaway-Aktie zog in der Spitze bis auf 534,35 USD an. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 529,85 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 247.306 Berkshire Hathaway-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.04.2025 bei 539,00 USD. 0,98 Prozent Plus fehlen der Berkshire Hathaway-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 18.04.2024 (395,85 USD). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Berkshire Hathaway-Aktie 34,84 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Berkshire Hathaway-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Berkshire Hathaway ließ sich am 22.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 9,13 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Berkshire Hathaway 17,36 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde auf 94,92 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 93,38 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 05.05.2025 dürfte Berkshire Hathaway Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Berkshire Hathaway-Aktie in Höhe von 20,72 USD im Jahr 2025 aus.

