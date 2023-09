Berkshire Hathaway Aktie News: Berkshire Hathaway am Vormittag mit Abschlägen

Notierung im Fokus

Die Aktie von Berkshire Hathaway gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Berkshire Hathaway-Aktie gab im AMEX-Handel zuletzt um 0,5 Prozent auf 367,65 USD nach.

Die Berkshire Hathaway-Aktie musste um 22:15 Uhr im AMEX-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 367,65 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Berkshire Hathaway-Aktie bis auf 367,65 USD. Bei 369,53 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via AMEX 5.167 Berkshire Hathaway-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 13.09.2023 bei 370,24 USD. Mit einem Zuwachs von 0,70 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 261,72 USD ab. Der derzeitige Kurs der Berkshire Hathaway-Aktie liegt somit 40,47 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Berkshire Hathaway gewährte am 05.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,62 USD gegenüber 4,20 USD im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Berkshire Hathaway im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 21,43 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 92.503,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 76.180,00 USD in den Büchern gestanden.

Am 06.11.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Berkshire Hathaway veröffentlicht werden.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 16,57 USD je Berkshire Hathaway-Aktie.

