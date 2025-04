Berkshire Hathaway Aktie News: Berkshire Hathaway am Nachmittag mit Verlusten

Kurs der Berkshire Hathaway

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Berkshire Hathaway. Die Berkshire Hathaway-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 515,35 USD.

Die Berkshire Hathaway-Aktie gab im New York-Handel um 15:52 Uhr um 0,6 Prozent auf 515,35 USD nach. Der Kurs der Berkshire Hathaway-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 514,97 USD nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 517,00 USD. Zuletzt wurden via New York 103.129 Berkshire Hathaway-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.04.2025 bei 539,00 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Berkshire Hathaway-Aktie mit einem Kursplus von 4,59 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 396,41 USD ab. Abschläge von 23,08 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Berkshire Hathaway-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 22.02.2025 hat Berkshire Hathaway die Kennzahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 9,13 USD. Im letzten Jahr hatte Berkshire Hathaway einen Gewinn von 17,36 USD je Aktie eingefahren. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,65 Prozent auf 94,92 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 93,38 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 05.05.2025 dürfte die Q1 2025-Bilanz von Berkshire Hathaway veröffentlicht werden.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 20,72 USD je Aktie belaufen.

