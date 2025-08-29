Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food steigt am Vormittag stark

Blick auf Bettermoo(d) Food-Kurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Bettermoo(d) Food. Zuletzt ging es für das Bettermoo(d) Food-Papier aufwärts. Im BMN-Handel verteuerte es sich um 19,7 Prozent auf 0,089 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Bettermoo(d) Food nach oben. Im BMN-Handel gewann die Aktie um 09:13 Uhr 19,7 Prozent auf 0,089 EUR. In der Spitze legte die Bettermoo(d) Food-Aktie bis auf 0,089 EUR zu. Bei 0,075 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 36 Bettermoo(d) Food-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 26.09.2024 bei 1,105 EUR. Derzeit notiert die Bettermoo(d) Food-Aktie damit 91,964 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 02.07.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,000 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 99,775 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Bettermoo(d) Food-Aktie.

Am 30.06.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.04.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,03 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Bettermoo(d) Food ebenfalls -0,08 CAD je Aktie eingebüßt. Auf der Umsatzseite belief sich das Ergebnis auf 50000,00 CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen ebenfalls 0,00 CAD umgesetzt.

Die Bettermoo(d) Food-Bilanz für Q1 2026 wird am 18.12.2025 erwartet. Die Q1 2027-Finanzergebnisse könnte Bettermoo(d) Food möglicherweise am 17.12.2026 präsentieren.

Redaktion finanzen.net