Blick auf Aktienkurs

Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food am Vormittag mit grünen Vorzeichen

03.09.25 09:24 Uhr
Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food am Vormittag mit grünen Vorzeichen

Die Aktie von Bettermoo(d) Food gehört am Mittwochvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Bettermoo(d) Food zulegen und verteuerte sich in der BMN-Sitzung um 0,8 Prozent auf 0,073 EUR.

Die Bettermoo(d) Food-Aktie konnte um 09:17 Uhr im BMN-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 0,073 EUR. In der Spitze legte die Bettermoo(d) Food-Aktie bis auf 0,073 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 0,072 EUR. Von der Bettermoo(d) Food-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 527 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 26.09.2024 bei 1,105 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Bettermoo(d) Food-Aktie mit einem Kursplus von 1.413,699 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 0,000 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (02.07.2025). Der aktuelle Kurs der Bettermoo(d) Food-Aktie ist somit 99,726 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Bettermoo(d) Food gewährte am 30.06.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.04.2025 abgelaufenen Quartals. Bettermoo(d) Food hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,03 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,08 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz wurde auf 50000,00 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte ein identischer Umsatz von 0,00 CAD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q1 2026 dürfte Bettermoo(d) Food am 18.12.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2027 rechnen Experten am 17.12.2026.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: nanantachoke / Shutterstock.com

