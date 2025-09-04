DAX23.639 -0,6%ESt505.328 -0,4%Top 10 Crypto15,50 +0,7%Dow45.300 -0,7%Nas21.633 -0,3%Bitcoin94.776 -0,2%Euro1,1737 +0,8%Öl65,57 -2,0%Gold3.583 +1,0%
Kursentwicklung im Fokus

Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food reagiert am Nachmittag positiv

05.09.25 16:09 Uhr
Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food reagiert am Nachmittag positiv

Die Aktie von Bettermoo(d) Food zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Im BMN-Handel gewannen die Bettermoo(d) Food-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.

Um 15:43 Uhr ging es für das Bettermoo(d) Food-Papier aufwärts. Im BMN-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 0,096 EUR. Die Bettermoo(d) Food-Aktie zog in der Spitze bis auf 0,096 EUR an. Mit einem Wert von 0,078 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 1,105 EUR. Dieser Kurs wurde am 26.09.2024 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1.055,858 Prozent hinzugewinnen. Am 02.07.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,000 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Bettermoo(d) Food-Aktie 99,791 Prozent sinken.

Am 30.06.2025 hat Bettermoo(d) Food in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.04.2025 – vorgestellt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,03 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Bettermoo(d) Food ebenfalls -0,08 CAD je Aktie eingebüßt. Auf der Umsatzseite belief sich das Ergebnis auf 50000,00 CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen ebenfalls 0,00 CAD umgesetzt.

Bettermoo(d) Food dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2026 voraussichtlich am 18.12.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2027-Bilanz am 17.12.2026.

Redaktion finanzen.net

