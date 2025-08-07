DAX24.125 -0,3%ESt505.336 +0,1%Top 10 Crypto16,20 +2,4%Dow43.969 -0,5%Nas21.243 +0,4%Bitcoin100.243 -0,4%Euro1,1649 -0,2%Öl66,31 -0,2%Gold3.399 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 Lufthansa 823212 RENK RENK73 Palantir A2QA4J DroneShield A2DMAA Commerzbank CBK100 Deutsche Bank 514000 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 Apple 865985 Bayer BAY001
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX etwas tiefer -- Asiens Börsen gespalten - Nikkei mit Kurssprung -- CureVac & BioNTech: Einigung im Patentstreit -- SoundHound, RTL, Jungheinrich, Pinterest. CROCS im Fokus
Top News
Nikkei springt weit hoch - DAX tendiert nach unten - wieder weiter entfernt vom Rekordhoch Nikkei springt weit hoch - DAX tendiert nach unten - wieder weiter entfernt vom Rekordhoch
The Trade Desk-Aktie zweistellig unter Druck nach Bilanz und Personalwechsel The Trade Desk-Aktie zweistellig unter Druck nach Bilanz und Personalwechsel
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
"Besser spät als nie!" - Cornelia Eidloth im Interview über Geldanlage und Finanzbildung
Bettermoo(d) Food im Blick

Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food am Vormittag nahe Vortagesniveau

08.08.25 09:25 Uhr
Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food am Vormittag nahe Vortagesniveau

Die Aktie von Bettermoo(d) Food hat am Freitagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Bettermoo(d) Food-Aktie notierte im BMN-Handel zuletzt bei 0,055 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bettermoo(d) Food Corporation Registered Shs
0,05 EUR 0,01 EUR 18,96%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Anleger zeigten sich um 09:13 Uhr bei der Bettermoo(d) Food-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im BMN-Handel nahezu unverändert bei 0,055 EUR. Die Bettermoo(d) Food-Aktie zog in der Spitze bis auf 0,055 EUR an. Das bisherige Tagestief markierte Bettermoo(d) Food-Aktie bei 0,055 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 0,055 EUR.

Am 26.09.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 1,105 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Bettermoo(d) Food-Aktie derzeit noch 1.909,091 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 02.07.2025 (0,000 EUR). Das 52-Wochen-Tief könnte die Bettermoo(d) Food-Aktie mit einem Verlust von 99,636 Prozent wieder erreichen.

Am 30.06.2025 lud Bettermoo(d) Food zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.04.2025 endete. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,03 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Bettermoo(d) Food ebenfalls -0,08 CAD je Aktie eingebüßt. Das Unternehmen wies einen Umsatz in Höhe von 50000,00 CAD aus – das entspricht dem gleichen Niveau wie im Vorjahresquartal, in dem ebenfalls 0,00 CAD umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2026 dürfte Bettermoo(d) Food am 18.12.2025 vorlegen. Experten erwarten die Q1 2027-Kennzahlen am 17.12.2026.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf Bettermoo(d) Food

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Bettermoo(d) Food

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

Nachrichten zu Bettermoo(d) Food Corporation Registered Shs

DatumMeistgelesen
Wer­bung