Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food am Vormittag nahe Vortagesniveau

Bettermoo(d) Food im Blick

Die Aktie von Bettermoo(d) Food hat am Freitagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Bettermoo(d) Food-Aktie notierte im BMN-Handel zuletzt bei 0,055 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Anleger zeigten sich um 09:13 Uhr bei der Bettermoo(d) Food-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im BMN-Handel nahezu unverändert bei 0,055 EUR. Die Bettermoo(d) Food-Aktie zog in der Spitze bis auf 0,055 EUR an. Das bisherige Tagestief markierte Bettermoo(d) Food-Aktie bei 0,055 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 0,055 EUR.

Am 26.09.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 1,105 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Bettermoo(d) Food-Aktie derzeit noch 1.909,091 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 02.07.2025 (0,000 EUR). Das 52-Wochen-Tief könnte die Bettermoo(d) Food-Aktie mit einem Verlust von 99,636 Prozent wieder erreichen.

Am 30.06.2025 lud Bettermoo(d) Food zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.04.2025 endete. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,03 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Bettermoo(d) Food ebenfalls -0,08 CAD je Aktie eingebüßt. Das Unternehmen wies einen Umsatz in Höhe von 50000,00 CAD aus – das entspricht dem gleichen Niveau wie im Vorjahresquartal, in dem ebenfalls 0,00 CAD umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2026 dürfte Bettermoo(d) Food am 18.12.2025 vorlegen. Experten erwarten die Q1 2027-Kennzahlen am 17.12.2026.

Redaktion finanzen.net