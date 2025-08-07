Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food am Freitagmittag nahe Vortagesschluss

Kurs der Bettermoo(d) Food

Ohne große Bewegung zeigt sich am Freitagmittag die Aktie von Bettermoo(d) Food. Bei der Bettermoo(d) Food-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im BMN-Handel hat das Papier einen Wert von 0,055 EUR.

Mit einem Wert von 0,055 EUR bewegte sich die Bettermoo(d) Food-Aktie um 11:43 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Bei 0,055 EUR erreichte die Bettermoo(d) Food-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die größten Abgaben verzeichnete die Bettermoo(d) Food-Aktie bis auf 0,055 EUR. Bei 0,055 EUR eröffnete der Anteilsschein.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 26.09.2024 bei 1,105 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1.909,091 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 02.07.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,000 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 99,636 Prozent.

Am 30.06.2025 legte Bettermoo(d) Food die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.04.2025 endete, vor. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,03 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Bettermoo(d) Food ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,08 CAD in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Bettermoo(d) Food mit einem Umsatz von insgesamt 50000,00 CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,00 CAD erwirtschaftet worden waren, konstant gehalten.

Am 18.12.2025 werden die Q1 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 17.12.2026 mit der Veröffentlichung der Q1 2027-Bilanz von Bettermoo(d) Food.

Redaktion finanzen.net