Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Bettermoo(d) Food. Zuletzt fiel die Bettermoo(d) Food-Aktie. Im BMN-Handel rutschte das Papier um 0,9 Prozent auf 0,092 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Bettermoo(d) Food nach unten. In der BMN-Sitzung verlor die Aktie um 09:13 Uhr 0,9 Prozent auf 0,092 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Bettermoo(d) Food-Aktie bis auf 0,072 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,072 EUR. Über BMN wurden im bisherigen Handelsverlauf 4.347 Bettermoo(d) Food-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 26.09.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 1,105 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1.101,087 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Bettermoo(d) Food-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 02.07.2025 auf bis zu 0,000 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 99,783 Prozent könnte die Bettermoo(d) Food-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Bettermoo(d) Food am 30.06.2025. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,03 CAD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,08 CAD je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal lag bei 50000,00 CAD – das entspricht genau dem Umsatz des Vorjahresviertels, in dem 0,00 CAD in den Büchern standen.

Die kommende Q1 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 18.12.2025 veröffentlicht. Am 17.12.2026 wird Bettermoo(d) Food schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2027 präsentieren.

Redaktion finanzen.net