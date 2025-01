Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food gibt am Freitagmittag deutlich nach

Bettermoo(d) Food im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Bettermoo(d) Food. Die Bettermoo(d) Food-Aktie notierte im BMN-Handel zuletzt mit Abschlägen von 6,4 Prozent bei 0,234 EUR.

Der Bettermoo(d) Food-Aktie ging im BMN-Handel die Puste aus. Um 11:43 Uhr verlor das Papier 6,4 Prozent auf 0,234 EUR. Die Bettermoo(d) Food-Aktie gab in der Spitze bis auf 0,234 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 0,234 EUR. Bisher wurden via BMN 500 Bettermoo(d) Food-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.03.2024 bei 3,100 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Bettermoo(d) Food-Aktie derzeit noch 1.224,786 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,220 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Bettermoo(d) Food-Aktie mit einem Verlust von 5,983 Prozent wieder erreichen.

Am 27.12.2024 legte Bettermoo(d) Food die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.10.2024 endete, vor. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,10 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Bettermoo(d) Food ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,07 CAD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite belief sich das Ergebnis auf 60000,00 CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen ebenfalls 0,00 CAD umgesetzt.

Bettermoo(d) Food wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 28.03.2025 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 26.06.2026.

Redaktion finanzen.net