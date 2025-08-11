DAX24.093 +0,1%ESt505.345 +0,2%Top 10 Crypto16,47 +0,4%Dow43.975 -0,5%Nas21.385 -0,3%Bitcoin102.563 +0,3%Euro1,1620 ±0,0%Öl66,85 +0,2%Gold3.357 +0,4%
Kurs der Bettermoo(d) Food

Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food am Dienstagvormittag stark gefragt

12.08.25 09:23 Uhr
Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food am Dienstagvormittag stark gefragt

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Bettermoo(d) Food. Zuletzt ging es für das Bettermoo(d) Food-Papier aufwärts. Im BMN-Handel verteuerte es sich um 13,1 Prozent auf 0,062 EUR.

Um 09:13 Uhr stieg die Bettermoo(d) Food-Aktie. In der BMN-Sitzung kletterte das Papier um 13,1 Prozent auf 0,062 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Bettermoo(d) Food-Aktie sogar auf 0,062 EUR. Die BMN-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 0,055 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im BMN-Handel 7.500 Bettermoo(d) Food-Aktien.

Am 26.09.2024 markierte das Papier bei 1,105 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 1.676,527 Prozent könnte die Bettermoo(d) Food-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,000 EUR am 02.07.2025. Der aktuelle Kurs der Bettermoo(d) Food-Aktie ist somit 99,678 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Am 30.06.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.04.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie lag bei -0,03 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,08 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Bettermoo(d) Food hat im jüngsten Quartal einen Umsatz von 50000,00 CAD erzielt. Damit traf der Konzern genau das Niveau des Vorjahresquartals, als das Unternehmen einen Umsatz in Höhe von 0,00 CAD erzielt hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 18.12.2025 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2027 rechnen Experten am 17.12.2026.

Redaktion finanzen.net

