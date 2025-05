Bettermoo(d) Food Aktie News: Anleger setzen Bettermoo(d) Food am Nachmittag unter Druck

Notierung im Blick

Die Aktie von Bettermoo(d) Food gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Bettermoo(d) Food-Aktie. Im BMN-Handel rutschte das Papier um 13,1 Prozent auf 0,103 EUR ab.

Die Bettermoo(d) Food-Aktie wies um 15:43 Uhr Verluste aus. Im BMN-Handel ging es für das Papier um 13,1 Prozent auf 0,103 EUR abwärts. In der Spitze büßte die Bettermoo(d) Food-Aktie bis auf 0,103 EUR ein. Den Handelstag beging das Papier bei 0,113 EUR. Zuletzt wurden via BMN 1.855 Bettermoo(d) Food-Aktien umgesetzt.

Am 14.05.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 1,285 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 1.147,573 Prozent könnte die Bettermoo(d) Food-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 18.02.2025 gab der Anteilsschein bis auf 0,088 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 14,951 Prozent könnte die Bettermoo(d) Food-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Bettermoo(d) Food ließ sich am 01.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.01.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,06 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Bettermoo(d) Food ebenfalls -0,24 CAD je Aktie eingebüßt. Das vergangene Quartal hat Bettermoo(d) Food mit einem Umsatz von insgesamt 20000,00 CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,00 CAD erwirtschaftet worden waren, konstant gehalten.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2026 wird am 02.06.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 26.06.2026 wird Bettermoo(d) Food schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Redaktion finanzen.net