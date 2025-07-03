Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food am Mittag mit kräftigen Verlusten

Bettermoo(d) Food im Fokus

Die Aktie von Bettermoo(d) Food gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Bettermoo(d) Food-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 12,1 Prozent auf 0,055 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Bettermoo(d) Food nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie um 12:00 Uhr 12,1 Prozent auf 0,055 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Bettermoo(d) Food-Aktie bis auf 0,055 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,055 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 100 Bettermoo(d) Food-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 26.09.2024 bei 1,110 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1.910,870 Prozent über dem aktuellen Kurs der Bettermoo(d) Food-Aktie. Am 30.07.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,051 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Bettermoo(d) Food-Aktie liegt somit 7,393 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Bettermoo(d) Food am 30.06.2025 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,03 CAD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,08 CAD ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal lag bei 50000,00 CAD – das entspricht genau dem Umsatz des Vorjahresviertels, in dem 0,00 CAD in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 18.12.2025 erfolgen. Mit der Vorlage der Q1 2027-Bilanz von Bettermoo(d) Food rechnen Experten am 17.12.2026.

Redaktion finanzen.net