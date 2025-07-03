Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food am Donnerstagnachmittag im Bullenmodus

So entwickelt sich Bettermoo(d) Food

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Bettermoo(d) Food. Im BMN-Handel gewannen die Bettermoo(d) Food-Papiere zuletzt 5,8 Prozent.

Das Papier von Bettermoo(d) Food legte um 15:44 Uhr zu und stieg im BMN-Handel um 5,8 Prozent auf 0,055 EUR. Im Tageshoch stieg die Bettermoo(d) Food-Aktie bis auf 0,066 EUR. Den BMN-Handel startete das Papier bei 0,055 EUR. Bisher wurden via BMN 15.432 Bettermoo(d) Food-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 1,105 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (26.09.2024). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1.909,091 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,000 EUR am 02.07.2025. Mit einem Kursverlust von 99,636 Prozent würde die Bettermoo(d) Food-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Bettermoo(d) Food gewährte am 30.06.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.04.2025 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,03 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Bettermoo(d) Food ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,08 CAD in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 50000,00 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte ein identischer Umsatz von 0,00 CAD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 18.12.2025 dürfte Bettermoo(d) Food Anlegern einen Blick in die Q1 2026-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2027 rechnen Experten am 17.12.2026.

Redaktion finanzen.net