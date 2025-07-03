Bettermoo(d) Food Aktie News: Anleger decken sich am Vormittag mit Bettermoo(d) Food ein

Kursentwicklung

Die Aktie von Bettermoo(d) Food gehört am Donnerstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Bettermoo(d) Food-Aktie konnte zuletzt im BMN-Handel zulegen und verteuerte sich um 5,8 Prozent auf 0,055 EUR.

Das Papier von Bettermoo(d) Food legte um 09:14 Uhr zu und stieg im BMN-Handel um 5,8 Prozent auf 0,055 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Bettermoo(d) Food-Aktie bei 0,055 EUR. Bei 0,055 EUR ging der Anteilsschein in den BMN-Handel.

Bei einem Wert von 1,105 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (26.09.2024). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1.909,091 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 0,000 EUR fiel das Papier am 02.07.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 99,636 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Bettermoo(d) Food-Aktie.

Die Zahlen des am 30.04.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Bettermoo(d) Food am 30.06.2025. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,03 CAD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,08 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Bettermoo(d) Food 50000,00 CAD umgesetzt. Das entspricht genau dem Vorjahreswert. Damals waren ebenfalls 0,00 CAD umgesetzt worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 18.12.2025 erfolgen. Am 17.12.2026 wird Bettermoo(d) Food schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2027 präsentieren.

Redaktion finanzen.net