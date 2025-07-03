DAX24.284 +0,4%ESt505.402 +0,3%Top 10 Crypto16,90 -0,6%Dow44.922 +1,0%Nas21.713 +0,1%Bitcoin103.456 -1,8%Euro1,1694 -0,1%Öl65,75 ±0,0%Gold3.355 ±0,0%
So bewegt sich Bettermoo(d) Food

Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food am Donnerstagmittag im Bullenmodus

14.08.25 12:07 Uhr
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Bettermoo(d) Food. Zuletzt wies die Bettermoo(d) Food-Aktie Gewinne aus. In der BMN-Sitzung ging es für das Papier um 5,8 Prozent auf 0,055 EUR nach oben.

Die Aktie notierte um 11:43 Uhr mit Gewinnen. Im BMN-Handel legte sie um 5,8 Prozent auf 0,055 EUR zu. Die Bettermoo(d) Food-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 0,055 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 0,055 EUR.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 1,105 EUR. Dieser Kurs wurde am 26.09.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von 1.909,091 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 02.07.2025 auf bis zu 0,000 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Bettermoo(d) Food-Aktie liegt somit 27.400,000 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Bettermoo(d) Food ließ sich am 30.06.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.04.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,03 CAD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,08 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Bettermoo(d) Food 50000,00 CAD umgesetzt. Das entspricht genau dem Vorjahreswert. Damals waren ebenfalls 0,00 CAD umgesetzt worden.

Bettermoo(d) Food dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2026 voraussichtlich am 18.12.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2027-Bilanz auf den 17.12.2026.

Redaktion finanzen.net

