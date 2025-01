Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food stabilisiert sich am Mittwochnachmittag

So entwickelt sich Bettermoo(d) Food

Die Aktie von Bettermoo(d) Food zeigt sich am Mittwochnachmittag ohne große Bewegung. Die Bettermoo(d) Food-Aktie zeigte sich zuletzt im BMN-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 0,300 EUR an der Tafel.

Die Bettermoo(d) Food-Aktie zeigte sich um 15:44 Uhr stabil und notierte im BMN-Handel bei 0,300 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Bettermoo(d) Food-Aktie sogar auf 0,300 EUR. Die Bettermoo(d) Food-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 0,230 EUR ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 0,230 EUR. Von der Bettermoo(d) Food-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 6.943 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (3,100 EUR) erklomm das Papier am 11.03.2024. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Bettermoo(d) Food-Aktie mit einem Kursplus von 933,333 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 09.01.2025 auf bis zu 0,220 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 26,667 Prozent würde die Bettermoo(d) Food-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Bilanz zum am 31.10.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Bettermoo(d) Food am 27.12.2024. Bettermoo(d) Food hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,10 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,07 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal lag bei 60000,00 CAD – das entspricht genau dem Umsatz des Vorjahresviertels, in dem 0,00 CAD in den Büchern standen.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.03.2025 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 26.06.2026.

Redaktion finanzen.net