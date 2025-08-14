Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food am Vormittag kaum verändert

Notierung im Blick

Die Aktie von Bettermoo(d) Food hat am Freitagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Bettermoo(d) Food-Aktie zeigte sich zuletzt im BMN-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 0,067 EUR an der Tafel.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Bettermoo(d) Food-Aktie im BMN-Handel und tendierte um 09:13 Uhr bei 0,067 EUR. Die Bettermoo(d) Food-Aktie zog in der Spitze bis auf 0,067 EUR an. Die höchsten Verluste verbuchte die Bettermoo(d) Food-Aktie bis auf 0,067 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 0,067 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 5.000 Bettermoo(d) Food-Aktien umgesetzt.

Bei 1,105 EUR erreichte der Titel am 26.09.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1.554,192 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Bettermoo(d) Food-Aktie. Bei 0,000 EUR erreichte der Anteilsschein am 02.07.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 99,701 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Am 30.06.2025 hat Bettermoo(d) Food in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.04.2025 – vorgestellt. Bettermoo(d) Food hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,03 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,08 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Im abgelaufenen Quartal hat Bettermoo(d) Food 50000,00 CAD umgesetzt. Das entspricht genau dem Vorjahreswert. Damals waren ebenfalls 0,00 CAD umgesetzt worden.

Die Vorlage der Q1 2026-Finanzergebnisse wird für den 18.12.2025 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2027-Bilanz am 17.12.2026.

Redaktion finanzen.net