Blick auf Bettermoo(d) Food-Kurs

Bettermoo(d) Food Aktie News: Hausse bei Bettermoo(d) Food am Freitagmittag

15.08.25 12:06 Uhr
Bettermoo(d) Food Aktie News: Hausse bei Bettermoo(d) Food am Freitagmittag

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Bettermoo(d) Food. Die Bettermoo(d) Food-Aktie konnte zuletzt im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 8,9 Prozent auf 0,071 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bettermoo(d) Food Corporation Registered Shs
0,03 EUR 0,01 EUR 28,79%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Bettermoo(d) Food-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 11:48 Uhr 8,9 Prozent im Plus bei 0,071 EUR. Bei 0,072 EUR erreichte die Bettermoo(d) Food-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,072 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 46.500 Bettermoo(d) Food-Aktien den Besitzer.

Am 26.09.2024 erreichte der Anteilsschein mit 1,110 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1.467,797 Prozent über dem aktuellen Kurs der Bettermoo(d) Food-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 30.07.2025 Kursverluste bis auf 0,051 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 27,401 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Bettermoo(d) Food-Aktie.

Bettermoo(d) Food veröffentlichte am 30.06.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.04.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Bettermoo(d) Food hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,03 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,08 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Das Unternehmen wies einen Umsatz in Höhe von 50000,00 CAD aus – das entspricht dem gleichen Niveau wie im Vorjahresquartal, in dem ebenfalls 0,00 CAD umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2026 wird am 18.12.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q1 2027-Bilanz von Bettermoo(d) Food rechnen Experten am 17.12.2026.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

