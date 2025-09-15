DAX23.631 -0,5%ESt505.436 -0,1%Top 10 Crypto16,03 +0,2%Dow45.883 +0,1%Nas22.349 +0,9%Bitcoin97.722 -0,4%Euro1,1815 +0,4%Öl67,78 +0,5%Gold3.698 +0,5%
Bettermoo(d) Food Aktie News: Anleger trennen sich am Mittag vermehrt von Bettermoo(d) Food

16.09.25 12:06 Uhr
Bettermoo(d) Food Aktie News: Anleger trennen sich am Mittag vermehrt von Bettermoo(d) Food

Die Aktie von Bettermoo(d) Food gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Bettermoo(d) Food-Aktie ging im BMN-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 11,1 Prozent auf 0,085 EUR.

Die Bettermoo(d) Food-Aktie stand in der BMN-Sitzung um 11:44 Uhr 11,1 Prozent im Minus bei 0,085 EUR. In der Spitze büßte die Bettermoo(d) Food-Aktie bis auf 0,069 EUR ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,085 EUR. Bisher wurden via BMN 10 Bettermoo(d) Food-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 1,105 EUR erreichte der Titel am 26.09.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Bettermoo(d) Food-Aktie damit 92,308 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 02.07.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,000 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Bettermoo(d) Food-Aktie derzeit noch 99,765 Prozent Luft nach unten.

Die Bilanz zum am 30.04.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Bettermoo(d) Food am 30.06.2025. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,03 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Bettermoo(d) Food ebenfalls -0,08 CAD je Aktie eingebüßt. Auf der Umsatzseite belief sich das Ergebnis auf 50000,00 CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen ebenfalls 0,00 CAD umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2026 dürfte Bettermoo(d) Food am 18.12.2025 vorlegen. Experten erwarten die Q1 2027-Kennzahlen am 17.12.2026.

Redaktion finanzen.net

