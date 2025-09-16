Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food verteidigt am Mittwochvormittag Tendenz

Bettermoo(d) Food im Blick

Die Aktie von Bettermoo(d) Food hat am Mittwochvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Bettermoo(d) Food-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im BMN-Handel notierte das Papier bei 0,085 EUR.

Mit einem Kurs von 0,085 EUR zeigte sich die Bettermoo(d) Food-Aktie im BMN-Handel um 09:13 Uhr kaum verändert. Der Kurs der Bettermoo(d) Food-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 0,085 EUR zu. Die größten Abgaben verzeichnete die Bettermoo(d) Food-Aktie bis auf 0,072 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 0,085 EUR. Von der Bettermoo(d) Food-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 30 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 26.09.2024 bei 1,105 EUR. Der derzeitige Kurs der Bettermoo(d) Food-Aktie liegt somit 92,308 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,000 EUR am 02.07.2025. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Bettermoo(d) Food-Aktie 42.400,000 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Bettermoo(d) Food ließ sich am 30.06.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.04.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,03 CAD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,08 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Bettermoo(d) Food hat im jüngsten Quartal einen Umsatz von 50000,00 CAD erzielt. Damit traf der Konzern genau das Niveau des Vorjahresquartals, als das Unternehmen einen Umsatz in Höhe von 0,00 CAD erzielt hatte.

Am 18.12.2025 werden die Q1 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q1 2027-Finanzergebnisse könnte Bettermoo(d) Food möglicherweise am 17.12.2026 präsentieren.

Redaktion finanzen.net