Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food knickt am Mittag ein

Die Bettermoo(d) Food-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 17,8 Prozent auf 0,109 EUR ab.

Die Aktie notierte um 11:51 Uhr mit Verlusten. Im Tradegate-Handel verbilligte sie sich um 17,8 Prozent auf 0,109 EUR. Die Bettermoo(d) Food-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 0,109 EUR ab. Bei 0,109 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via Tradegate 200 Bettermoo(d) Food-Aktien umgesetzt.

Am 24.05.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 1,210 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1.015,207 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 08.05.2025 Kursverluste bis auf 0,078 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Bettermoo(d) Food-Aktie derzeit noch 27,926 Prozent Luft nach unten.

Die Bilanz zum am 31.01.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Bettermoo(d) Food am 01.04.2025. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,06 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Bettermoo(d) Food ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,24 CAD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 20000,00 CAD vermeldet. Im Vorjahreszeitraum betrug der Umsatz des Unternehmens ebenfalls 0,00 CAD.

Mit der Q1 2026-Bilanzvorlage von Bettermoo(d) Food wird am 02.06.2025 gerechnet. Die Veröffentlichung der Bettermoo(d) Food-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 26.06.2026.

