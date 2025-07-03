DAX24.240 -0,8%ESt505.468 -0,3%Top 10 Crypto15,67 +1,1%Dow44.778 -0,3%Nas20.970 -1,6%Bitcoin96.828 -0,1%Euro1,1654 +0,1%Öl66,48 +0,8%Gold3.344 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Palantir A2QA4J Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 BASF BASF11 HENSOLDT HAG000 Siemens Energy ENER6Y Commerzbank CBK100 Bayer BAY001 Deutsche Bank 514000 TUI TUAG50 Intel 855681 BYD A0M4W9
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Anleger zurückhaltend: DAX tiefer -- US-Börsen ohne gemeinsame Richtung -- KI-Hype bei Palantir kühlt ab -- Novo Nordisk, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Siemens Energy, DroneShield im Fokus
Top News
Trump attackiert Fed: US-Präsident fordert Rücktritt von Notenbank-Vorstandsmitglied Trump attackiert Fed: US-Präsident fordert Rücktritt von Notenbank-Vorstandsmitglied
Vistra Energy: Profiteur der KI-getriebenen Stromnachfrage mit starkem Wachstumspotenzial. Melius Research sieht Luft bis 295 USD (+53 %) Vistra Energy: Profiteur der KI-getriebenen Stromnachfrage mit starkem Wachstumspotenzial. Melius Research sieht Luft bis 295 USD (+53 %)
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Smartes Banking mit der C24 Bank: Mehr sparen - mehr investieren
Aktienkurs im Fokus

Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food am Nachmittag tiefer

20.08.25 16:10 Uhr
Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food am Nachmittag tiefer

Die Aktie von Bettermoo(d) Food gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Bettermoo(d) Food-Aktie notierte zuletzt im BMN-Handel in Rot und verlor 2,5 Prozent auf 0,070 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bettermoo(d) Food Corporation Registered Shs
0,05 EUR 0,02 EUR 70,63%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Bettermoo(d) Food-Aktie notierte um 15:44 Uhr im BMN-Handel in Rot und verlor 2,5 Prozent auf 0,070 EUR. Das Tagestief markierte die Bettermoo(d) Food-Aktie bei 0,070 EUR. Bei 0,070 EUR startete der Titel in den BMN-Handelstag.

Am 26.09.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 1,105 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Bettermoo(d) Food-Aktie somit 93,665 Prozent niedriger. Bei 0,000 EUR fiel das Papier am 02.07.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Bettermoo(d) Food-Aktie derzeit noch 99,714 Prozent Luft nach unten.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Bettermoo(d) Food am 30.06.2025. Der Verlust je Aktie lag bei -0,03 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,08 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite belief sich das Ergebnis auf 50000,00 CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen ebenfalls 0,00 CAD umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2026 wird am 18.12.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2027-Bilanz auf den 17.12.2026.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf Bettermoo(d) Food

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Bettermoo(d) Food

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: ESB Professional / Shutterstock.com

Nachrichten zu Bettermoo(d) Food Corporation Registered Shs

DatumMeistgelesen
Wer­bung