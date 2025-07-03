Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food am Nachmittag tiefer

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Bettermoo(d) Food gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Bettermoo(d) Food-Aktie notierte zuletzt im BMN-Handel in Rot und verlor 2,5 Prozent auf 0,070 EUR.

Die Bettermoo(d) Food-Aktie notierte um 15:44 Uhr im BMN-Handel in Rot und verlor 2,5 Prozent auf 0,070 EUR. Das Tagestief markierte die Bettermoo(d) Food-Aktie bei 0,070 EUR. Bei 0,070 EUR startete der Titel in den BMN-Handelstag.

Am 26.09.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 1,105 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Bettermoo(d) Food-Aktie somit 93,665 Prozent niedriger. Bei 0,000 EUR fiel das Papier am 02.07.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Bettermoo(d) Food-Aktie derzeit noch 99,714 Prozent Luft nach unten.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Bettermoo(d) Food am 30.06.2025. Der Verlust je Aktie lag bei -0,03 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,08 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite belief sich das Ergebnis auf 50000,00 CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen ebenfalls 0,00 CAD umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2026 wird am 18.12.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2027-Bilanz auf den 17.12.2026.

Redaktion finanzen.net