Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food am Mittwochmittag mit negativen Vorzeichen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Bettermoo(d) Food. Das Papier von Bettermoo(d) Food gab in der BMN-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 2,5 Prozent auf 0,070 EUR abwärts.
Die Aktionäre schickten das Papier von Bettermoo(d) Food nach unten. In der BMN-Sitzung verlor die Aktie um 11:43 Uhr 2,5 Prozent auf 0,070 EUR. In der Spitze fiel die Bettermoo(d) Food-Aktie bis auf 0,070 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,070 EUR.
Am 26.09.2024 markierte das Papier bei 1,105 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Bettermoo(d) Food-Aktie liegt somit 93,665 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 02.07.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,000 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 99,714 Prozent.
Am 30.06.2025 hat Bettermoo(d) Food die Kennzahlen zum am 30.04.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,03 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Bettermoo(d) Food ebenfalls -0,08 CAD je Aktie eingebüßt. Im abgelaufenen Quartal hat Bettermoo(d) Food 50000,00 CAD umgesetzt. Das entspricht genau dem Vorjahreswert. Damals waren ebenfalls 0,00 CAD umgesetzt worden.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 18.12.2025 erfolgen. Mit der Präsentation der Q1 2027-Finanzergebnisse von Bettermoo(d) Food rechnen Experten am 17.12.2026.
