Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food knickt am Donnerstagvormittag ein

Notierung im Blick

Die Aktie von Bettermoo(d) Food gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Bettermoo(d) Food-Aktie gab im BMN-Handel zuletzt um 30,0 Prozent auf 0,070 EUR nach.

Die Bettermoo(d) Food-Aktie rutschte in der BMN-Sitzung um 09:13 Uhr um 30,0 Prozent auf 0,070 EUR ab. Die Bettermoo(d) Food-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 0,070 EUR ab. Den BMN-Handel startete das Papier bei 0,070 EUR.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 1,105 EUR. Dieser Kurs wurde am 26.09.2024 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1.478,571 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 0,000 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (02.07.2025). Der aktuelle Kurs der Bettermoo(d) Food-Aktie ist somit 99,714 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Bettermoo(d) Food veröffentlichte am 30.06.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.04.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,03 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Bettermoo(d) Food ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,08 CAD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite belief sich das Ergebnis auf 50000,00 CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen ebenfalls 0,00 CAD umgesetzt.

Die kommende Q1 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 18.12.2025 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2027-Bilanz auf den 17.12.2026.

Redaktion finanzen.net