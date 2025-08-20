DAX24.279 ±0,0%ESt505.464 -0,2%Top 10 Crypto15,90 -1,8%Dow44.938 ±0,0%Nas21.173 -0,7%Bitcoin97.795 -0,3%Euro1,1653 ±0,0%Öl67,28 +0,4%Gold3.340 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Palantir A2QA4J RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F BASF BASF11 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y HENSOLDT HAG000 Commerzbank CBK100 Deutsche Telekom 555750 Bayer BAY001 Deutsche Bank 514000 DroneShield A2DMAA BYD A0M4W9
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor Notenbankertreffen in Jackson Hole: DAX stabil -- Asiens Börsen tiefer -- Google greift Apples iPhone mit KI-Smartphones an -- Volatus steigert Umsatz und senkt Verluste
Top News
Palantir-Aktie markiert längste Verlustserie seit April 2024 - zur Freude von Shortsellern Palantir-Aktie markiert längste Verlustserie seit April 2024 - zur Freude von Shortsellern
DAX 40-Papier EON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in EON SE von vor 10 Jahren eingebracht DAX 40-Papier EON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in EON SE von vor 10 Jahren eingebracht
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Gratis-Aktie + 25 € + Top 10 Crypto ETP geschenkt. Hol Dir jetzt Dein finanzen.net ZERO-Depot!
Notierung im Blick

Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food knickt am Donnerstagvormittag ein

21.08.25 09:26 Uhr
Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food knickt am Donnerstagvormittag ein

Die Aktie von Bettermoo(d) Food gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Bettermoo(d) Food-Aktie gab im BMN-Handel zuletzt um 30,0 Prozent auf 0,070 EUR nach.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bettermoo(d) Food Corporation Registered Shs
0,05 EUR -0,00 EUR -1,10%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Bettermoo(d) Food-Aktie rutschte in der BMN-Sitzung um 09:13 Uhr um 30,0 Prozent auf 0,070 EUR ab. Die Bettermoo(d) Food-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 0,070 EUR ab. Den BMN-Handel startete das Papier bei 0,070 EUR.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 1,105 EUR. Dieser Kurs wurde am 26.09.2024 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1.478,571 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 0,000 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (02.07.2025). Der aktuelle Kurs der Bettermoo(d) Food-Aktie ist somit 99,714 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Bettermoo(d) Food veröffentlichte am 30.06.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.04.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,03 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Bettermoo(d) Food ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,08 CAD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite belief sich das Ergebnis auf 50000,00 CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen ebenfalls 0,00 CAD umgesetzt.

Die kommende Q1 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 18.12.2025 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2027-Bilanz auf den 17.12.2026.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf Bettermoo(d) Food

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Bettermoo(d) Food

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: nanantachoke / Shutterstock.com

Nachrichten zu Bettermoo(d) Food Corporation Registered Shs

DatumMeistgelesen
Wer­bung