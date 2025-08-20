DAX24.198 -0,3%ESt505.443 -0,5%Top 10 Crypto15,81 -2,4%Dow44.938 ±0,0%Nas21.173 -0,7%Bitcoin97.279 -0,8%Euro1,1647 ±-0,0%Öl67,19 +0,2%Gold3.334 -0,4%
Kursentwicklung im Fokus

Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food am Mittag im Sinkflug

21.08.25 12:06 Uhr
Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food am Mittag im Sinkflug

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Bettermoo(d) Food. Das Papier von Bettermoo(d) Food gab in der BMN-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 30,0 Prozent auf 0,070 EUR abwärts.

Die Bettermoo(d) Food-Aktie rutschte in der BMN-Sitzung um 11:43 Uhr um 30,0 Prozent auf 0,070 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Bettermoo(d) Food-Aktie bis auf 0,070 EUR. Bei 0,070 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung.

Bei einem Wert von 1,105 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (26.09.2024). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Bettermoo(d) Food-Aktie somit 93,665 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 02.07.2025 bei 0,000 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 99,714 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Bettermoo(d) Food-Aktie.

Am 30.06.2025 hat Bettermoo(d) Food die Kennzahlen zum am 30.04.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,03 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Bettermoo(d) Food ebenfalls -0,08 CAD je Aktie eingebüßt. Auf der Umsatzseite belief sich das Ergebnis auf 50000,00 CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen ebenfalls 0,00 CAD umgesetzt.

Die Bettermoo(d) Food-Bilanz für Q1 2026 wird am 18.12.2025 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2027 rechnen Experten am 17.12.2026.

Redaktion finanzen.net

