Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food verteidigt am Mittag Tendenz

Kursverlauf

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagmittag die Aktie von Bettermoo(d) Food. Kaum Ausschläge verzeichnete die Bettermoo(d) Food-Aktie im BMN-Handel und tendierte zuletzt bei 0,070 EUR.

Die Bettermoo(d) Food-Aktie kam im BMN-Handel um 11:43 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 0,070 EUR. Im Tageshoch stieg die Bettermoo(d) Food-Aktie bis auf 0,070 EUR. Die Bettermoo(d) Food-Aktie gab in der Spitze bis auf 0,070 EUR nach. Bei 0,070 EUR eröffnete der Anteilsschein.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 1,105 EUR. Dieser Kurs wurde am 26.09.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der Bettermoo(d) Food-Aktie ist somit 1.478,571 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 02.07.2025 (0,000 EUR). Abschläge von 99,714 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Am 30.06.2025 legte Bettermoo(d) Food die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.04.2025 endete, vor. Bettermoo(d) Food hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,03 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,08 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Im abgelaufenen Quartal hat Bettermoo(d) Food 50000,00 CAD umgesetzt. Das entspricht genau dem Vorjahreswert. Damals waren ebenfalls 0,00 CAD umgesetzt worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 18.12.2025 erfolgen. Bettermoo(d) Food dürfte die Q1 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 17.12.2026 präsentieren.

Redaktion finanzen.net