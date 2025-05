Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food tritt am Mittag auf der Stelle

So entwickelt sich Bettermoo(d) Food

Die Aktie von Bettermoo(d) Food zeigt sich am Donnerstagmittag ohne große Bewegung. Mit einem Wert von 0,126 EUR bewegte sich die Bettermoo(d) Food-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Die Bettermoo(d) Food-Aktie zeigte sich um 11:43 Uhr stabil und notierte im BMN-Handel bei 0,126 EUR. Die Bettermoo(d) Food-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 0,126 EUR aus. Die größten Abgaben verzeichnete die Bettermoo(d) Food-Aktie bis auf 0,126 EUR. Bei 0,126 EUR ging der Anteilsschein in den BMN-Handel.

Der Anteilsschein kletterte am 30.05.2024 auf bis zu 1,145 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Bettermoo(d) Food-Aktie damit 88,996 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 15.05.2025 bei 0,081 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Bettermoo(d) Food-Aktie 36,032 Prozent sinken.

Bettermoo(d) Food gewährte am 01.04.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.01.2025 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,06 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Bettermoo(d) Food ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,24 CAD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal lag bei 20000,00 CAD – das entspricht genau dem Umsatz des Vorjahresviertels, in dem 0,00 CAD in den Büchern standen.

Die kommende Q1 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 02.06.2025 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 26.06.2026.

