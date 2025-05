Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food verteidigt Stellung am Donnerstagnachmittag

Bettermoo(d) Food im Blick

Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Bettermoo(d) Food. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Bettermoo(d) Food-Aktie. Der Anteilsschein notierte via BMN bei 0,126 EUR.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Bettermoo(d) Food-Aktie im BMN-Handel und tendierte um 15:44 Uhr bei 0,126 EUR. Die Bettermoo(d) Food-Aktie zog in der Spitze bis auf 0,126 EUR an. Die Bettermoo(d) Food-Aktie sank bis auf 0,096 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,126 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1 Bettermoo(d) Food-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 30.05.2024 bei 1,145 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 808,730 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 15.05.2025 bei 0,081 EUR. Der derzeitige Kurs der Bettermoo(d) Food-Aktie liegt somit 56,328 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Zahlen des am 31.01.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Bettermoo(d) Food am 01.04.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,06 CAD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,24 CAD ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal lag bei 20000,00 CAD – das entspricht genau dem Umsatz des Vorjahresviertels, in dem 0,00 CAD in den Büchern standen.

Bettermoo(d) Food wird die nächste Bilanz für Q1 2026 voraussichtlich am 02.06.2025 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 26.06.2026.

Redaktion finanzen.net