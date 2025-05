Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food am Donnerstagvormittag stabil

Aktie im Fokus

Die Aktie von Bettermoo(d) Food zeigt sich am Donnerstagvormittag ohne große Bewegung. Die Bettermoo(d) Food-Aktie kam im BMN-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 0,126 EUR.

Mit einem Kurs von 0,126 EUR zeigte sich die Bettermoo(d) Food-Aktie im BMN-Handel um 09:14 Uhr kaum verändert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Bettermoo(d) Food-Aktie bisher bei 0,126 EUR. Die Bettermoo(d) Food-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 0,126 EUR ab. Bei 0,126 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 1,145 EUR. Dieser Kurs wurde am 30.05.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 808,730 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,081 EUR am 15.05.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 36,032 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 01.04.2025 äußerte sich Bettermoo(d) Food zu den Kennzahlen des am 31.01.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,06 CAD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,24 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Bettermoo(d) Food 20000,00 CAD umgesetzt. Das entspricht genau dem Vorjahreswert. Damals waren ebenfalls 0,00 CAD umgesetzt worden.

Bettermoo(d) Food dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2026 voraussichtlich am 02.06.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Bettermoo(d) Food-Anleger Experten zufolge am 26.06.2026 werfen.

Redaktion finanzen.net