Aktienkurs aktuell

Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food am Freitagnachmittag mit Kursfeuerwerk

29.08.25 16:10 Uhr
Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food am Freitagnachmittag mit Kursfeuerwerk

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Bettermoo(d) Food. Zuletzt wies die Bettermoo(d) Food-Aktie Gewinne aus. In der BMN-Sitzung ging es für das Papier um 7,4 Prozent auf 0,096 EUR nach oben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bettermoo(d) Food Corporation Registered Shs
0,06 EUR 0,01 EUR 11,27%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 15:43 Uhr mit Gewinnen. Im BMN-Handel legte sie um 7,4 Prozent auf 0,096 EUR zu. Die Bettermoo(d) Food-Aktie zog in der Spitze bis auf 0,096 EUR an. Bei 0,095 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Bettermoo(d) Food-Aktien beläuft sich auf 100 Stück.

Bei einem Wert von 1,105 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (26.09.2024). Mit einem Zuwachs von mindestens 1.055,858 Prozent könnte die Bettermoo(d) Food-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,000 EUR ab. Mit Abgaben von 99,791 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Bettermoo(d) Food ließ sich am 30.06.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.04.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,03 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Bettermoo(d) Food ebenfalls -0,08 CAD je Aktie eingebüßt. Bettermoo(d) Food hat im jüngsten Quartal einen Umsatz von 50000,00 CAD erzielt. Damit traf der Konzern genau das Niveau des Vorjahresquartals, als das Unternehmen einen Umsatz in Höhe von 0,00 CAD erzielt hatte.

Bettermoo(d) Food wird die nächste Bilanz für Q1 2026 voraussichtlich am 18.12.2025 vorlegen. Experten kalkulieren am 17.12.2026 mit der Veröffentlichung der Q1 2027-Bilanz von Bettermoo(d) Food.

Redaktion finanzen.net

