Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat verzeichnet am Mittag Verluste

Die Beyond Meat-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 13:12 Uhr um 1,0 Prozent auf 43,54 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Beyond Meat-Aktie bis auf 43,54 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 43,97 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 182 Beyond Meat-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 134,86 EUR. Dieser Kurs wurde am 01.07.2021 erreicht. Mit einem Zuwachs von 209,77 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 15.03.2022 auf bis zu 32,01 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Beyond Meat-Aktie mit einem Verlust von 26,47 Prozent wieder erreichen.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Beyond Meat am 24.02.2022 vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,27 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Beyond Meat ein EPS von -0,40 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1,25 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 101,94 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 100,68 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Die kommende Q4 2021-Kennzahlen werden voraussichtlich am 24.02.2022 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2022 rechnen Experten am 09.06.2022.

In der Bilanz 2023 dürfte Experten zufolge ein Minus von -2,057 USD je Beyond Meat-Aktie stehen.

